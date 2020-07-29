TFF kümeden düşme kaldırılsın teklifini Bakan'a soracak

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:44

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun gerçekleştireceği toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılacağı bildirildi.

Toplantıda TFF yönetiminin küme düşme kaldırılsın önerisini Bakan'a danışacağı öğrenildi. Bakan Kasapoğlu'nun futbol dünyasındaki bazı huzursuzlukları da TFF yönetimi ile istişare edeceği öğrenildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada saat 14.00’te gerçekleştirilecek değerlendirme toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılacağı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesi üzerinde yapılan açıklama "Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu’nun davetiyle saat 14.00’te Riva’da gerçekleştirilecek toplantıya katılacak. Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak" denildi.

