TFF lütfetti Bayburt maçını erteledi
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor ile Elazığspor arasında bugün oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor ile Elazığspor arasında bugün oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs ( Covid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan Bayburt Özel İdare Spor'a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:
"Pazar günü saat 15.00'de Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanması gereken Bayburt Özel İdare Spor-Elazığspor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakası, Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Bayburt Özel İdare'de 15 futbolcu, 3 antrenör ve 3 kulüp çalışanı ile birer yönetici, masör ve malzemeci olmak üzere toplam 24 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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