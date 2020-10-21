TFF ve Kulüpler Birliği, maçların yüzde 30 seyirciyle oynanmasını talep ediyor

21 Ekim 2020 Çarşamba, 20:56

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve kasım ayındaki 2 milli maçın yüzde 30 seyirciyle oynanmasını talep ettiklerini söyledi.

TFF yönetimi ile Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, federasyonun Riva'daki idari merkezinde bir araya geldi. Toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futbol maçlarında tribünlere yüzde 30 oranında seyirci alınmasını isteklerini belirten Nihat Özdemir, "Futbol, seyirciyle oynanınca güzel. Bugüne kadar sadece localarımızda yüzde 50 kapasite kullanma kararını aldık ve bunu uyguluyoruz. Ancak bu yeterli değil. UEFA'nın da isteği olan yüzde 30kapasiteyle seyircili maçların oynanmasını talep etmekteyiz. Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'mizi temsil etmektedir. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Başakşehir'in Paris Saint-Germain ile, onu takip eden perşembe günüde Sivasspor'un İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla maçları var. UEFA'nın kararı da ilgili ülkelerin resmi kurumları onay verdiği takdirde bu maçların yüzde 30seyirciyle oynanmasıdır. TFF ve Kulüpler Birliği ortak olarak istediğimiz, Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa Kupası müsabakaları ile kasım ayındaki 2 milli maçımızın yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanması. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna bu talebimizi resmi olarak ilettik. Onun cevabını bekliyoruz" dedi.

"YAYINCI KURULUŞ İLE ANLAŞMA AŞAMASINA GELEMEDİK"

Yayıncı kuruluşla ilgili görüşme için de Nihat Özdemir, "Yayıncı kuruluş ile olan anlaşmada 3 yılı tamamladık. Bu sene 4'üncü yıldayız. Sözleşmemizde maalesef şu ana kadar herhangi bir anlaşma noktasına gelemedik. Son 3 yılda yayıncı kuruluş üzerine düşen bütün vecibelerini son kuruşuna kadar yerine getirmiştir. Ancak bu yıl sadece ödeyeceği yüzde 25 avansa mahsuben 500 milyon lira vermiştir. Bu parayı hakları nispetinde kulüplerimize aktarmış bulunmaktayız. Yayıncı kuruluşun TFF ile yaptığı sözleşmeye harfiyen, bütün maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili dün noterden gerekli ihtarnameyi gönderdik. Şimdi beklediğimiz ve istediğimiz, yayıncı kuruluşun aramızdaki bütün maddelerine uyması" diye konuştu.

Spor kulüpleriyle ilgili çıkarılacak yasa için de Özdemir, "TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak bize gönderilen yasayla ilgili çeşitli görüşlerimiz var. İyi taraflarının olduğu gibi kulüplerimize ve federasyona yaramayan birçok madde bulunuyor. Bunu 1-2 toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığının yetkililerine ilettik. Bu konuda da en büyük hedefimiz olan çıkmasını beklediğimiz bu spor yasasın hem kulüplerimiz hem de federasyonumuzun işleyişi yönünde herhangi bir aksiliğin yaşanmasını istemiyoruz. Kulüplerimiz, pandemi sonrasında çok sıkıntılı günlerden geçmektedir. Çıkacak spor yasasıyla ilgili kulüp yönetimlerinde herhangi bir sıkıntı ve problem yaşayacaksak bu da çekeceğimiz sıkıntıların daha da artmasına neden olacaktır. Meclis'ten çıkacak olan bu yasanın herhangi bir şekilde sürece zarar vermesini istemediğimiz gibi kulüplerimizi rahatlatıcı bazı madde değişikliklerinin olmasını istiyoruz" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, locaların yüzde 50 kapasiteyle açılmasının iyi bir test olduğunu belirtirken, "Gençlik ve Spor Bakanımızın da desteğiyle TFF Başkanımızın gayretleriyle geçen hafta localara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alındı. Bu güzel bir başlangıç ve bir testti. Hiç kimsenin korkmaması gerektiğini de yaşadık. Bu testi bence başarıyla atlattık. UEFA'nın yüzde 30'a kadar seyirci alınabileceğiyle ilgili bir önerisi var. Artık ikinci aşamaya geçilmesi kulüpler için çok önemli. Dün ve bugün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hemen hemen tüm maçlar seyirciliydi. Beklentimiz, artık bunun en kısa sürede hayata geçmesi ki kulüpler maç günü gelirlerini belli bir ölçüde sağlayabilsin ve zorlu ekonomik durumda bir gelir elde etsin" diye konuştu.

"YAYINCI KURULUŞUN KONTRATIN KOŞULLARINA UYULMASINI TALEPEDİYORUZ"

Sepil, yayıncı kuruluş ile ilgili yaşanan problem hakkında da, "Son birkaç saattir ne kadar zor bir futbol ekonomisi olduğunu tartışıyoruz. Kovid-19 salgını ile kulüplerin gelirlerinde çok önemli bir azalma oldu. Sadece Türkiye'de değil maalesef dünyanın bütün ülkelerinde var. Kulüplerin iki ana gelir kalemi var. Bir tanesi yayın geliri diğeri de maç günü gelirleri. Ligde 5'inci haftayı oynamamıza rağmen yayıncı kuruluş ile anlaşmamıza göre almamız gereken paranın tamamını alamadık. Bu konuda rakamlarla ilgili bir uzlaşma sağlanamadı. Anlaşma 3 yıl önce imzalandığında yarısı dolar, yarısı da Türk Lirası olarak belirlenmişti. Yayıncı kuruluşun geçen sene haklı bir talepleri vardı. Salgınla ilgili uğradıkları zararın tanzimini istediler. Bu konuda da TFF ile Kulüpler Birliği'nin onayıyla anlaşıldı. Ancak onun üzerine ekonomik olarak indirim verebilecek durumumuz yok. Biz, yayıncı kuruluşun kontratın koşullarına uyulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.