TFF Yönetim Kurulu'ndan tarihi kararlar çıktı

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:34

TFF'nin tarihi yönetim kurulu yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TFF Yönetim Kurulu toplantısında Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'Küme düşme kaldırılsın' tavsiyesi masaya yatırıldı.

Resmi açıklama yapılmamasına rağmen, toplantıdan 21 takımlı lig kararı çıktı. TFF, Kulüpler Birliği'nin kararına uymuş oldu. Yabancı sınırlamasının da 1 yıl ertelenmesi konusunda ön karar alındı.

Yeni uygulamaya göre önümüzdeki sezon 3 takım küme düşecek, ancak bir alt ligden 2 takım gelecek. Böylelikle lig 20 takıma sabitlenecek.

Federasyonun bu kararında Beşiktaş, Kasımpaşa ve Fenerbahçe kulüplerinin etkili olduğu öğrenildi.