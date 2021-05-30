TMF Milli Takımlar Kaptanı Sofuoğlu, Yamaha R25 Kadınlar Kupası organizasyonunu değerlendirdi

30 Mayıs 2021 Pazar, 15:03

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışı içerisinde ilki düzenlenen Yamaha R25 Kadınlar Kupası'yla Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek genç sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kenan Sofuoğlu, İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayak yarışlarını izledi. Sofuoğlu, 125 SP ve SS300 yarışlarında da pistte mücadele etti.

Sofuoğlu, yarışlar öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Yamaha R25 Kadınlar Kupası'na 14 sporcunun katıldığını söyledi.

Yarışma öncesi kadın sporcularla bir araya geldiğini aktaran Sofuoğlu, "Hepsi çok memnun, çok mutlu. Atmış olduğumuz bu adımla inşallah ileriki yıllarda daha çok genç sporcu, Avrupa'daki kadınlar kupalarında Türkiye’yi temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, Avrupa'daki yarışlarda mücadele eden İlayda Yağmur Yılmaz'ın bu organizasyonun yapılmasına çok katkı sağladığını belirterek, "İnşallah İlayda'yı biz biraz daha hızlandırıp, Avrupa'da iddialı bir sporcu haline getireceğiz ama tabii bu tarz şampiyonalar daha genç yaştaki sporcuların yetişmesine vesile olacaktır." diye konuştu.

"DAHA FAZLA KADIN SPORCU YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Avrupa'daki yarışlarda ülkemizi temsil eden İlayda Yağmur Yılmaz, "yarışların son derece güzel geçtiğini" söyledi.

Kendisinin Türkiye'yi Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda temsil ettiğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonu yapma amacımız da Türkiye'den daha fazla kadın sporcu yetiştirebilmek aslında. Bu bağlamda Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kenan Sofuoğlu ve Yamaha'nın destekleriyle güzel bir organizasyon yaptık. Türkiye'den de daha fazla kadın sporcu yetişmesini, onların pisti tanımasını ve bu sporda Türkiye'den ve dünyada daha fazla isim çıkmasını amaçlayan bir proje oluşturduk. Sağ olsunlar çok güzel destekçilerimiz var. Kızlarımız da aynı şekilde ilk kez yarışmalarına rağmen iki gün içerisindeki antrenmanlarla güzel gelişim kat ettiler. Devamı çok daha güzel olacak diye düşünüyorum."







