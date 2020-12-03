TOFAŞ umut tazeledi!
TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Demir: İyi bir oyun ortaya koyduk.
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşısında maçın başından sonuna kadar iyi bir savunma ortaya koyduklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, “Takımımı tebrik ediyorum. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasında sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u 110-81 mağlup ederek bu sezonki 5'inci galibiyetine imza atan TOFAŞ’ta Başantrenör Hakan Demir, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Demir, “Takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor da ligde sürpriz galibiyetler alan önemli bir takım. İyi bir takım havaları var fakat bugün başından sona kadar iyi bir savunma ortaya koyduk. Fark olunca genç oyuncularımız oynadı. Onları görme şansımız oldu. Takımımı tebrik ediyorum. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın genç oyuncularından Berke Büyüktuncel, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez Basketbol Süper Ligi’nde süre aldı. Berke, kariyerinin ilk BSL maçında kaydettiği üç sayılık basket ile ligde skor üreten ilk 2004 doğumlu oyuncu oldu.
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