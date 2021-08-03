TOKYO 2020 |Ateş-Deniz Çınar kardeşler madalya için yarışacaklar

Yelkende 470 sınıfında Ateş-Deniz Çınar kardeşler yarın madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı.

AA
03 Ağustos 2021 Salı, 08:57
TOKYO 2020 |Ateş-Deniz Çınar kardeşler madalya için yarışacaklar
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında mücadele eden Ateş-Deniz Çınar kardeşler, yarın yapılacak madalya yarışına katılma hakkı elde etti.

Türkiye'yi temsil eden Ateş-Deniz ikilisi bugün 9 ve 10. yarışlarına çıktı.

Yarışlar sonunda sıralamada 9. konumda kendilerine yer bulan milli sporcular, yarın yapılacak madalya mücadelesine katılacak.

Deniz-Ateş Çınar kardeşlerin yer alacağı madalya mücadelesi yarın TSİ 08.33'te başlayacak.


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