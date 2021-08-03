TOKYO 2020 |Ateş-Deniz Çınar kardeşler madalya için yarışacaklar
Yelkende 470 sınıfında Ateş-Deniz Çınar kardeşler yarın madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında mücadele eden Ateş-Deniz Çınar kardeşler, yarın yapılacak madalya yarışına katılma hakkı elde etti.
Türkiye'yi temsil eden Ateş-Deniz ikilisi bugün 9 ve 10. yarışlarına çıktı.
Yarışlar sonunda sıralamada 9. konumda kendilerine yer bulan milli sporcular, yarın yapılacak madalya mücadelesine katılacak.
Deniz-Ateş Çınar kardeşlerin yer alacağı madalya mücadelesi yarın TSİ 08.33'te başlayacak.
Video Haberler
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
- Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
- İtfaiyecilerin ve yurttaşların ölüm kalım savaşı
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
En Çok Okunan Haberler
- TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- Kayıp Emine öğretmenden acı haber
- Demet Akalın yazdı, AB cevap verdi
- 'Süper varyant' uyarısı
- Üniversite öğrencisi Azra katledildi
- Son görüntüler: Alevler denize yaklaştı
- Ankara'da korkutan yangın