Tokyo olimpiyat bayrağını Paris'e teslim edecek!
Paris 2024, olimpiyat bayrağını Tokyo 2020'den devralmaya hazırlanıyor
2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın başkenti Paris, olimpiyat bayrağını Tokyo 2020'den devralmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
8 Ağustos'ta Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak devir teslim töreni öncesi, Paris'teki şenlik hazırlıkları kapsamında Eyfel Kulesi'nde büyük ölçekli bir test gerçekleştirdi.
Paris 2024 Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet, oyunları sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Tüm dünyaya 8 Ağustos'ta düzenlenecek ilk Paris 2024 töreninde bize katılmaları için davet gönderiyoruz." açıklamasını yaptı.
Paris'teki turistik mekanlarından Trocadero Bahçeleri'nde Tokyo 2020 boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.
Fransız akrobasi timi Patrouille de France'ın da devir teslim törenini kutlamak amacıyla 8 Ağustos'ta Paris'te gösteri uçuşu yapacağı ifade edildi.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- El altından BioNTech iddiası
- 'Tam yapan öğrenci sayısı düşük olacak'
- Düğün dayağında akıl almaz savunma
- Sedat Peker'e 'erişim engeli'
- Dünya genelinde kesinti! Dev siteler çöktü
- Kars'tan acı haber... Jandarma Astsubay şehit oldu
- İmamoğlu'ndan 'rüyasında görmüş' yanıtı