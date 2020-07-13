Trabzon'da belediye başkanına Erdoğan'dan Gümüşdağ uyarısı!

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:13

Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesine saha dışı müdahaleler olduğunu ileri sürerek hem sosyal medyada,hem de divan kurulu toplantısında Trabzonspor'un hakkını savunmak adına yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çeken Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın çevrelerce telefonla aranarak uyarıldığı iddia edildi.



2010-2011 yılından sonra şampiyonluğa ilk kez yaklaşan Bordo-Mavili takımın şampiyonluk yolunda sahada hakemler tarafından, saha dışında futbol baronları tarafından önü kesildiği iddia edilmiş ve Başakşehir'in aynı güç odakları tarafından şampiyon yapılacağı iddia edilmişti.

Bu duruma Trabzon AK Parti kanadından sadece Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tepki vermişti.

Trabzonspor'da divan kurulu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzonspor'umuz; ne yazık ki bazı çevreleri rahatsız etmekte, bu çevreler Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunun önünü kesmek için üstün gayret sarf etmektedirler" diyerek Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı işaret etmişti.



Genç'in bu açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki gördüğü iddia edildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genci telefonla arandığı ve "Sen neden bu konularda açıklama yapıyorsun, sen böyle açıklamalar yaparsan muhalefet partisinin milletvekili de çıkar her şeyi söyler" dendiği iddia edildi. Ancak bu iddialar doğrulanmadı.

"BİZLER GÜMÜŞDAĞ'IN KURDUĞU YAPIYI BİLİYORUZ"



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ'ı eleştiren Genç, şu ifadeleri kullanmıştı:



"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekilliği, TFF Başkanvekilliği ve Kulüpler Birliği Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı uyarıyorum. Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Hamza Işın, Turgay Güdü ve Abdurrahman Arıcı gibi kendisinin de bizzat içinde bulunduğu 2010- 2011 sürecinde Trabzonspor'umuzun hakkı, emeği, alın teri çalınmış ve kulübümüz hakkı olanı alamamıştır. Bugün tekrar bu yöntem deneniyorsa bilinsin ki sonuçları 2011'deki gibi olmaz. Sene 2011 değildir ve Trabzonspor da 2011'deki Trabzonspor değildir. Bizler Gümüşdağ'ın TFF ve MHK'de kurduğu yapıyı ve düzeni biliyoruz. TFF'de Mehmet Baykan üzerinden, MHK'de Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen, Temsilci ve Gözlemciler Kurulu'nda Abdurrahman Arıcı üzerinden yürüttüğü operasyonların farkındayız. Hakemler ve diğer isimler üzerinde yarattığı etkiyi görüyoruz. Kurullardaki yapılanmasını ve kural dışı icraatlarının tamamının farkındayız. O yüzden bir kez daha ve son kez kendisini uyarıyoruz. Trabzonspor'un hakkını çalan, vebalinden daha büyük bir ağırlığın altında kalır."



Genç, Trabzonlu siyasetçilere de seslenmiş, "Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve bürokratlarımızın kendini 'siyaseten güçlü' gibi gösteren Gümüşdağ'a karşı dik durmaları gerekiyor. Trabzonspor hiçbir zaman imtiyaz, kayırma, ayrıcalık istememiştir. Trabzonspor'un istediği sadece adalet ve hakkaniyettir. O yüzden bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki Trabzonspor bu sene hakkı olan Cemil Usta Sezonu Şampiyonluk Kupası'nı söke söke alacaktır. Bunu ne Göksel Gümüşdağ ne de onun ortakları engelleyemeyecektir." demişti.

