Trabzonspor'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu desteği
Trabzonspor'dan yeni sezona, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesi önerisine destek geldi.
Trabzonspor Kulübünün, 2020-2021 Süper Lig sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi önerisini desteklediği bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbol kamuoyunda kısa bir süre önce, 2020-2021 Süper Lig sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi şeklindeki önerinin gündeme getirildiği belirtildi.
"2020-2021 Süper Lig sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu isminin verilmesi önerisini yürekten destekliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde Kovid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin yaşatılması, yalnızca Sayın Taşçıoğlu'na değil, onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır."
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