Trabzonspor'dan yerel basına "Irkçı söylem" tepkisi
Trabzonspor Divan Kurulu'ndan bugün basın toplantısında Bakasetas'a sorulan soru hakkında açıklama geldi.
Trabzonspor'un Yunan asıllı oyuncusu Bakasetas bugün basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında kendisine sorulan soru tepkilere neden oldu.
Konu hakkında Trabzonspor Divan Kurulu2ndan açıklama geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Değerli Trabzonsporlular ,
Yeni transferimiz Bakasetas’ın bugünkü basınla buluşma toplantısında , yerel gazetelerimizden birinin muhabiri kendisine asla tasvip etmeyeceğimiz bir soru yöneltmiştir. Trabzonspor kulübü sıradan bir kulüp olmadığı gibi uluslararası üne sahip büyük bir kulüptür . Divan Başkanlık Kurulu olarak kısa bir süre önce basınla gerçekleştirdiğimiz toplantıda ; özellikle yerel basının Trabzonspor’umuzu zor durumda bırakacak yaklaşımlarda bulunmaması gerektiğini , özellikle kişilere yönelik kırıcı , yıpratıcı ve maksatlı haberlerin başarıya ulaşmamız ve birlik beraberlik konusunda en büyük engelimiz olduğunu, olacağını ifade etmiştik.
Ancak görülüyor ki ; başka stadyumlarda yıllardır futbolcularımıza ve taraftarlarımıza yapılan bu tür ırkçı söylemlere üzülüp tepki koyarken ve bunu şiddetle reddederken, bu kez Trabzon’daki bir gazeteci tarafından böyle bir söylem kullanılmıştır.
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak hem kulübümüze, hem şehrimize zarar verecek bu tür eylem ve ayrıştırıcı, ırkçı, yaralayıcı söylemlerin şiddetle karşısında olacağımızın bilinmesini isteriz.
Ve bir kez daha aramıza hoşgeldin ANASTASİOS BAKASETAS
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu
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