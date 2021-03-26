Trabzonsporlu Bakasetas’tan İspanya'ya müthiş gol

26 Mart 2021 Cuma, 09:00

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya sahasında Yunanistan’ı konuk etti. Trabzonsporlu Bakasetas’ın attığı golle Yunanistan, İspanya deplasmanından 1 puanla döndü.

Yeni Los Carmenes Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İspanya, 33’üncü dakikada Morata’nın attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 56’ncı dakikasında Yunanistan penaltı kazandı. Atışı kullanan Trabzonsporlu Bakasetas, topu ağlara gönderdi ve ülkesinin zor deplasmandan 1 puanla dönmesinde önemli rol oynadı. Bakasetas, karşılaşmanın 78’inci dakikasında ise yerini Georgios Giakoumakis’e bıraktı.