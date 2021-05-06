TRT yorumcusu Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemini açıkladı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 19:32

TRT'de konuşan Mutlu, Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı derbinin hakeminin belli olduğunu söyledi. Hünkar Mutlu "Hakemlere hangi maçı yönetecekleri bildirimi gitti. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu diyorum ben. Henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ama testler olumsuz çıkar, değişir bilmem ama benim bugün aldığım bilgi maç Cüneyt Çakır'ın" dedi.

Bu sezon Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk maçı da Cüneyt Çakır yönetmişti. 2-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sonuçlanan derbide goller Josef De Souza ve N'koudou atarken Galatasaraylı Diagne kırmızı kart görmüştü.