Trump gitti, NBA şampiyonu Beyaz Saray'a geri dönüyor

09 Ocak 2021 Cumartesi, 09:54

ABD’de önceki gün yaşanan Kongre Binası baskını sonrası Beyaz Saray’da yaşanan başkanlık krizi tavan yapmıştı. Sezonu şampiyon tamamlayan Los Angeles Lakers siyasi nedenlerden dolayı sıcak bakmadığı Beyaz Saray ziyareti için flaş bir karar aldı.

Lakers, ABD Başkanı seçilen Joe Biden’in resmen göreve başlamasının ardından kutlama için Beyaz Saray’ı ziyaret etmeyi planladığı açıklandı.

EN SON 2016’DA GERÇEKLEŞTİ

Ziyaret günü için Washington Wizard’a karşı tek deplasman maçının tarihini düşünen Lakers’ın, Biden’ın programına ve Beyaz Saray’ın Covid-19 protokollerine bağlı olarak hareket edeceği aktarıldı. Böylece yaklaşık 5 yıl sonra NBA şampiyonu Beyaz Saray geleneğini tekrar başlatmış olacak.

NBA şampiyonlarının her sene gerçekleştirdiği organizasyon, 2016 yılından bu yana siyasi nedenlerden dolayı yapılamıyordu.

Beyaz Saray’ı ziyaret eden son NBA takımı, 2016 yılında Cleveland Cavaliers olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında 2 kez şampiyonluk yaşayan Golden State Warriors’a ziyareti reddetmişti.