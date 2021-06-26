Türk at yarışçılığının derbisi bugün Veliefendi’de 95. kez koşulacak

26 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Dev mücadeleye 21’i erkek, 1’i dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayı katılacak. 95. Gazi Koşusu, geçen yıl olduğu gibi pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz yapılacak. Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Koşuyu kazanan tayın sahibi diğer primlerle birlikte 3 milyon 737 bin 850 TL ikramiye kazanacak. Gazi Koşusu’ndaki en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman’ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına ait.

GÖZLER AHMET ÇELİK’TE



Dev yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri; 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi. Mümin Çılgın, toplam 9 kez zafere ulaşıp Gazi Koşusu’nu en fazla kazanan jokey oldu. Ahmet Çelik ise Gazi Koşusu’nu son 6 sene üst üste kazanarak önemli bir rekora imza attı. Bakalım Ahmet Çelik bu sene bir kez daha Gazi Koşusu’nu kazanacak mı? Burgas isimli safkana biniyor ve şansı yine yüksek. Real Runner, Gökhan Kocakaya ile favori gösteriliyor. Mehmet Kaya’nın bindiği Anadolu Aslanı potaya uzanırsa hiç şaşırmam. Bu üç at gelmezse o zaman yarış karışır. Atların yere sağlam basmaları en büyük dileğim.

Yarış programı: 14.30: Neriman Koşusu,15.00: Küheylan Koşusu, 15.30: Neriman Koşusu, 16.00: Haliç Koşusu, 16.30: Anafartalar Koşusu, 17.15: Gazi Koşusu, 18.00: Zübeyde Hanım Koşusu, 18.30: Ali Rıza Bey Koşusu, 19.00: Nene Hatun Koşusu.