Türk futbolunda para bitti, yapı paydos! Kulüpler ödeme yapamıyor

29 Aralık 2020 Salı, 15:03

Yayıncı kuruluşla ilgili sorunların çözülememesi, tribün ve kombine gelirlerinin olmaması nedeniyle Türkiye'de futbol ekonomisi durma noktasına geldi. Art arda gelen haberler kara bulutların Türk futbolu üzerinde dolaştığını gösterdi.

İddiaya göre Aralık'ta birçok futbolcu kulüpleri terk edebilir' diyordu. Habere göre; Türk futbolu için tehlike çanları çalıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki krizin çözülememesi kombine, bilet geliri olmayan kulüpleri zorluyordu. Yayın geliri yok seviyesindeydi.

Hatta bir kulüp yöneticisi, yayıncı kuruluş ile yaşanan sorunun kulüplere zarar verebileceğini belirterek, “Bugün gelinen noktada kulüpler para kazanamıyor. Bilet yok, kombine yok… Üzerine sponsor ilgisi azalıyor. Bir de yayıncı kuruluş krizi… Çok zor günler bizi bekliyor. Böyle giderse Aralık ayında birçok kulüpte futbolcular serbest kalabilir” diyordu.

İşte bu senaryo gerçekleşti, ödemeler tıkandı!

SİSSOKO ERZURUSPOR'DAN AYRILDI

Ve Aralık ayının son günlerinde korkulan gelişmeler yaşanmaya başladı. Erzurumspor'da Ibrahim Sissoko alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

ANKARAGÜCÜ'NE TRANSFER YASAĞI

Maddi konularda sıkıntı yaşayan kulüplerden MKE Ankaragücü'ne de transfer yasağı geldi. TRT Spor'a konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Geçmiş dönemden kalan iki dosya var. İkisinin de süresi dolmak üzere. Futbol ekonomisi durma noktasına geldi. Üçüncü transfer yasağıyla karşı karşıyayız. Tüm kulüpler gibi biz de sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Bunları çözmek için uğraşacağız, başka çaremiz yok. Çözemezsek de mecburen elimizdeki kadroyla oynayacağız. Bizim alternatifli bir kadromuz var ama güçlendirmemiz de gerekiyor. Bunun için transfer penceresini açtırmamız gerekiyor. Açılmazsa da yapacak bir şey yok" dedi.

RİZESPOR BAŞKANI KARTAL: GİDİŞAT İYİ GÖRÜNMÜYOR

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da yayıncı kuruluşla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında ödeme problemlerinin devam ettiğini söyledi. Kulüplerin çoğunun yayıncı kuruluştan para beklentisi içinde olduğunu söyleyen Kartal şunları söyledi:

"Şimdi oradan da para gelmezse ne olacak? İkinci yarıda bence kulüplerde büyük sıkıntılar olacak. Çok önü görünmeyen bir yere doğru gidiyoruz. Kulüpler para alamadığı zaman kendisini nasıl döndürecek? Taahhütlerini yerine getiremeyecek. Yavaş yavaş başladı. Bilmiyorum duydunuz mu ama bazı sporcuların TFF’ye ve UEFA’ya başvurduklarını duyuyoruz. Şimdi ikinci yarıda bayağı bir futbolcu TFF’ye veya UEFA’ya başvuracak. Böyle olunca da sonuca nasıl gideceğiz? Gidişat iyi görünmüyor.”

Kaynak: Ajansspor



