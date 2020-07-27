Türk futbolunun zirvesine CAS ayarı; gözler kararda
Trabzonspor, CAS itirazının kabul edilmesi halinde ise Devler Ligi hakkını koruyacak, Galatasaray Avrupa'ya gidemeyecek.
Trabzonspor'a gelen Avrupa kupalarından men cezasının kaderine göre Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek takımlarla katılım sırası değişecek.
Süper Lig'de ‘pandemi' sezonu sona erdi. Şampiyon da belli küme düşenler de ancak heyecan yine bitmedi. İlk 6'da yer alan Başakşehir dışındaki takımların gözü CAS ve Türkiye Kupası'nda… UEFA, Trabzonspor'u Avrupa kupalarından men etmiş, bordo-mavililer konuyu CAS'a taşımıştı. Mevcut durumda sezonu 3. bitiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön elemesi hakkına sahip… Ayrıca 6. Galatasaray da Avrupa Ligi'ne katılabiliyor.
Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki Türkiye Kupası finalini kazanan takımın kim olacağı da sıralamayı direkt etkileyecek.
54.000 UEFA puanına sahip Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. ön elemesinde seri başı olacak. ‘Play-off' turuna kadar puanları daha yüksek olan Benfica (70.000) ile Ukrayna ekibi- Dinamo Kiev (55.000) elenmemiş olursa Beşiktaş seri başı hakkını kaybedecek ve bu iki takımdan biriyle eşleşecek.
Pandemi nedeniyle 2. ve 3. ön eleme turu tek maç üzerinden oynanacak, play-off'ta ise çift maçlı eleminasyon var.
BEŞİKTAŞ’IN OLASI RAKİPLERİ:
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu (25 Ağustos) PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda), Lokomotiva (Hırvatistan)
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu (15 Eylül) Krasnodar (Rusya), V.Plzen (Çekya), R.Wien (Avusturya), Rennes (Fransa)
Şampiyonlar Ligi play-off turu (22-30 Eylül) Benfica (Portekiz), D.Kiev (Ukrayna)
Kaynak: Skor
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