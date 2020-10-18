Türk oyuncular attı, Lille lider oldu
Lille'de Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı’dan gol, Zeki Çelik’ten asist.
Fransa Ligue 1’in 7’nci haftasında Lille sahasında Lens’i 4-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
Fransa Ligue 1’in 7’nci haftasında milli futbolcular; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in forma giydiği Lille, sahasında ligin yeni ekiplerinden Lens’i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Burak Yılmaz’ın kafa golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi. 47’nci dakikada Zeki Çelik’in asistiyle topu ağlara gönderen Bamba, farkı 2’ye yükseltti. 69’uncu dakikada Jonathan Ikone, attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi. Oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 79’uncu dakikada attığı golle skoru belirledi: 4-0.
Karşılaşmaya milli futbolculardan, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz 11’de başladı. Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken; Burak Yılmaz 65’inci dakikada yerini Jonathan Ikone’ye bıraktı. Yusuf Yazıcı ise kulübede başladığı karşılaşmada 76’ncı dakikada Luiz Araujo’nun yerine oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attığı 1’er golle, Zeki Çelik ise Bamba’nın attığı golde yaptığı asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Konuk ekipte 57’nci dakikada Jonathan Gradit ve 75’inci dakikada Clement Michelin kırmız kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla puanını 17’ye çıkartan Lille, 7’nci haftayı lider tamamladı.
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