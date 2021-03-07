Türkiye'de kara listede, UEFA'da gözde!
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya'nın Dortmund ile İspanya’nın Sevilla takımları arasında salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında düdük çalacak.
Türkiye'deki yönetimi ile eleştirilen FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya'nın Dortmund ile İspanya’nın Sevilla takımları arasında salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında düdük çalacak.
Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadyumu'nda salı günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.
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