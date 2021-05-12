UEFA Juventus, Real Madrid ve Barcelona'ya disiplin soruşturması başlattı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:33

UEFA'nın resmi sitesi üzerinden, 12 kurucu kulüp tarafından oluşturulan Avrupa Süper Lig'inden ayrılan ve ayrılmayan takımlara ilişkin açıklama yayınladı.

Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayı kabul eden takımlara verilen cezalar şöyle:

İngiltere dahil olmak üzere Avrupa'daki altyapılardaki çocuklar için kullanılmak üzere her kulüp 15 milyon avro ödeme yapacak.

Takımlar UEFA'dan elde ettikleri gelirlerin yüzde 5'inden feragat edecek.

Kulüpler, UEFA dışında bir organizasyonda yer alırlarsa 100 milyon avro, imzalanan anlaşmadaki maddelerden birini ihlal ederlerse 50 milyon avro ödeyecek.

UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasında 2019'da imzalan anlaşmanın tüm ilkeler kabul edilecek. Ayrıca takımlar gerekli görüşmeleri yaparlarsa, Avrupa Kulüpler Birliği'ne yeniden katılım sağlayabilecek.

ÜÇ TAKIMIN KARARI SONRA VERİLECEK

Yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayacaklarını açıklayan Barcelona, Real Madrid ve Juventus ile ilgili yaptırımların daha sonra açıklanacağı ifade edilirken üç takıma disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

"HATA YAPILDIĞINI KABUL ETMELERİ GEREKİYORDU"

Aleksander Ceferin şunları söyledi, " İki hafta önce UEFA Kongresinde de söyledim. Kulüpler hata yaptıklarını kabul etmeleri gerekiyordu. Dokuz takım bunu yaptı. UEFA'nın taahhütlerini ve yol açtıkları aksaklıkları gidermek için olumlu bir ilerleme kaydettiler. Açıklanan mali cezalardan gelen paralar UEFA'da kalmayacak. Avrupa'daki gençlere ve altyapıda oynayan çocuklara yatırım yapılacak. Bu kulüpler hatalarını fark ettiler. Pişmanlıklarını ve gelecekteki bağlılıklarını göstermek için harekete geçtiler. Diğer üç kulüp içinse bu söylenemez. Onlarla ilgili kararı daha sonra vereceğiz."



