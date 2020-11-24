UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev

24 Kasım 2020 Salı, 15:29

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İtalya’nın Napoli ile Hırvatistan’ın Rijeka takımları arasında 26 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya’nın Napoli şehrindeki San Paolo Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak müsabakada Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.