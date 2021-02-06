UEFA’dan Şampiyonlar Ligi’ne yeni hamle

06 Şubat 2021 Cumartesi, 10:06

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki grup maçlarını daha rekabetçi ve heyecanlı hale getirmek için çalışma yaptığı ve mevcut sistemde değişiklik yapmak istediği belirtildi.

AS’da yer alan haberde, UEFA’nın bugün kulüpler ve lig temsilcileriyle sanal bir konferans düzenlediği ifade edildi. UEFA’nın 32 takımdan oluşan Şampiyonlar Ligi’nde dört takımlı sekiz gruptan oluşan sistemi değiştirerek takımların ilk aşamada deplasmanlı 10 maç oynayacağı bir lig sistemine geçmek istediği kaydedildi. İsviçre Sistemi olarak adlandıran formatta takımlara daha çok maç yaptırmayı planlayan UEFA’nın gelir modelinde de değişikliğe giderek ek gelirler yaratmaya amaçladığı belirtildi. Avrupa Kulüpler Birliği Direktörü ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli’nin yeni sisteme destek verdiğine dikkat çekilirken, toplantıya katılan çoğu kulübün yeni fikre sıcak baktığı ifade edildi. UEFA’nın 2024-25 sezonunda bitecek yayın anlaşmaları sonrasında yeni sisteme geçmek istediği belirtilirken elde edilen gelirlerin dağıtımında UEFA’nın kulüplerle sorun yaşayabileceği kaydedildi.