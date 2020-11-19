Uluslar Ligi'nde finalistler belli!
Ligde grup karşılaşmaları 18 maçla sona erdi, İtalya ve Belçika gruplarını lider bitirerek Uluslar Ligi finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin grup karşılaşmaları tamamlandı.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun 2020-2021 sezonu 6. haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.
B Ligi 3. Grup maçında Macaristan'a konuk olan Türkiye, 57. dakikada David Siger ve 90+5. dakikada Kevin Varga'nın attığı golle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Macaristan, bu galibiyetle grubu 11 puanla ilk sırada bitirdi.
Grubun diğer maçında ise Sırbistan, evinde Rusya'yı 10. dakikada Nemanja Radonjic, 25 ve 45+1. dakikalarda Luka Jovic, 41. dakikada Dusan Vlahovic, 64. dakikada Filip Mladenovic'in golleriyle 5-0 yendi.
İTALYA VE BELÇİKA FİNALLERE KALDI
Günün öne çıkan mücadelesinde İtalya, deplasmanda Bosna Hersek'i 22. dakikada Andrea Belotti ve 68. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek A Ligi 1. Grup'ta 12 puanla zirvede yer aldı.
A Ligi 2. Grup'ta Belçika, evinde Danimarka'yı 3. dakikada Youri Tielemans, 56 ve 69. dakikalarda Romelu Lukaku, 88. dakikada Kevin De Bruyne'nin kaydettiği gollerle 4-2 yendi. Danimarka'nın gollerini, 17. dakikada Jonas Wind ve 87. dakikada Nacer Chadli kendi kalesine attı. Belçika, 15 puanla grubunu zirvede tamamladı.
Böylece Fransa ve İspanya'dan sonra İtalya ile Belçika da 4 ülkenin mücadele edeceği Uluslar Ligi finallerine kaldı.
Uluslar Ligi'nde tamamlanan maçların ardından Avusturya, Çekya, Macaristan, Galler A Ligi'ne, Arnavutluk, Ermenistan, Slovenya B Ligi'ne yükseldi.
Bosna Hersek, İzlanda B Ligi'ne, Kuzey İrlanda, Slovakya, Türkiye, Bulgaristan C Ligi'ne düştü. Kazakistan, Estonya, Moldova ise C Ligi'nde kalabilmek için play-out maçları oynayacak takımlar oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:
A Ligi
1. Grup: Bosna Hersek-İtalya: 0-2, Polonya-Hollanda: 1-2
2. Grup: İngiltere-İzlanda: 4-0, Belçika-Danimarka: 4-2
B Ligi
1. Grup: Kuzey İrlanda-Romanya: 1-1, Avusturya-Norveç: 1-1
2. Grup: İsrail-İskoçya: 1-0, Çekya-Slovakya: 2-0
3. Grup: Macaristan-Türkiye: 2-0, Sırbistan-Rusya: 5-0
4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Bulgaristan: 0-0, Galler-Finlandiya: 3-1
C Ligi
2. Grup: Ermenistan-Kuzey Makedonya: 1-0, Gürcistan-Estonya: 0-0
3. Grup: Kosova-Moldova: 1-0, Yunanistan-Slovenya: 0-0
4. Grup: Kazakistan-Litvanya: 1-2, Arnavutluk-Belarus: 3-2
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