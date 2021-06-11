Uluslararası Rival Turnuvası sona erdi
Kosova, Gambiya’yı 1-0 mağlup ederken, Gine de Nijer'i 2-1 yendi.
Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası sona erdi. Son gün oynanan karşılaşmalarda Kosova, Gambiya’yı 1-0 mağlup ederken, Gine de Nijer'i 2-1 yendi.
Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde Kosova, Togo, Gine, Gambiya ve Nijer’in katıldığı Uluslararası Rival Futbol Turnuvası tamamlandı. Turnuvanın son gününde Kosova, Gambiya ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte rakibe baskı yapan Kosova takımı sol taraftan gelişen atakta Arber Hoxha’nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Gambiya’nın kazandığı penaltı vuruşunda Musa Barrow’un vuruşunda top auta çıktı. Karşılaşma Kosova’nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Günün diğer karşılaşmasında ise Gine ile Nijer karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Zakari Victorien Adebayor’un attığı golle Nijer 1-0 önde tamamladı. Maçın 2’nci yarısında daha atak oyun sergileyen Gine, Aguibou Camara ve penaltıdan İbrahima Sory Conte'nin attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
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