Ümit Özat: "Daha çok mücadele etmeliydik"
Emek Ege'nin sunduğu "Kırılma Anı" programına konuk olan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, 2005-06 yılında şammpiyonluğa etki eden Denizlispor karşılaşmasını değerlendirdi.
Emek Ege'nin sunduğu "Kırılma Anı" programına konuk olan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, 2005-06 yılında şampiyonluğa etki eden Denizlispor karşılaşmasını değerlendirdi.
2006'daki Denizli maçını değerlendiren Özat: "Biz maçta ilk yarı gol atsaydık çok farklı bir yere giderdi, maçı çevirirdik. Daha fazla karakter koymalıydık. Olması gerektiği belki de buydu. Yaşayacağımız varmış. Bizden sonra da Fenerbahçe yine son anlarda şampiyonluk kaybettiği maçlar yaşadı. Dolayısıyla, yaşanacağı varmış diyebilirim" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Emek Ege'nin Fenerbahçe'nin o sezonki kadrosundan daha iyi bir kadroya sahip olup olmadığı sorusunu ise: "Bireysel oyuncular, Anelka, Appiah gibi kişiler önemliydi. Daha kaliteli oyuncular da geldi, ama takımdaşlık olmadı Fenerbahçe'de. Yobo'ya, Van Persie'ye kötü bir oyuncu diyebilir misin? Diyemezsin." diyerek yanıtladı.
Fenerbahçe'nin engellenmeye çalışıldığını kabul eden Özat buna rağmen, yeterince mücadele etmediklerinin ve maçı daha çabuk koparmaları gerektiğinin altını özellikle çizdi.Özat, Psikolojik engellemelerin yaşandığını, ama daha fazla çaba sarf edilseydi, mücadele edilseydi sonucun farklı olacağını belirtti.
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