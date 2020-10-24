VakıfBank Fenerbahçe Opet’e set vermedi
Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Opet’i 25-21, 25-23 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde 9’da 9 yaptı.
Misli.com Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Opet’i 25-21, 25-23 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde 9’da 9 yaptı.
VakıfBank, Sultanlar Ligi’nin 12’nci haftasında 27 Ekim Salı günü derbide Eczacıbaşı VitrA’yla deplasmanda karşılaşacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut
VakıfBank: Kübra, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Ayça (L), Michelle, Gözde, Cansu
Fenerbahçe Opet: Busa, Eda, Naz, Mihajlovic, Dicle, Vargas, Aylin (L), Cansu, Bahar, İpar, Ceren
Setler: 25-21, 25-23, 25-20
Süre: 83 dakika (27’, 27’, 29’)
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