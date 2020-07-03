VakıfBank Voleybol Takımı'nda COVID-19 testleri negatif

03 Temmuz 2020 Cuma, 16:01

2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, rutin sağlık kontrolünden geçti.

Ayrıca tüm oyuncular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin tamamının da negatif çıktığını açıkladı.

VakıfBank Spor Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan bilgilendirmede, ''2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız rutin sağlık kontrolünden geçti. 1 Temmuz'da gerçekleştirilen sağlık kontrolüne tüm oyuncularımız ve teknik heyetimiz katıldı. Ayrıca oyuncularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza yapılan COVID-19 testlerinin tamamı negatif çıktı. VakıfBank Spor Kulübü olarak koronavirüsle mücadele kapsamında sürdürdüğümüz hassasiyeti tüm birimlerimiz ile uygulamaya devam etmekteyiz'' ifadeleri kullanıldı.