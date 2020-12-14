Vesely ne zaman potalara dönüyor?

14 Aralık 2020 Pazartesi, 14:24

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular Jan Vesely ve Lorenzo Brown'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka maçında sol baldırında kas sakatlığı yaşayan Vesely'nin tedavisine başlandığı ve Çek pivotun antrenmanlara dönüş süresinin 7-10 gün olarak belirlendiği aktarıldı.

Aynı müsabakada kasık bölgesinde sakatlık yaşayan Brown'ın son durumunun ise yarın THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan ile oynanacak müsabakadan önce belli olacağı belirtildi.