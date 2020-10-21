Voleybolda da Fenerbahçe galip!
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10'uncu haftasında oynana derbi mücadelesinde maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigras, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş,Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Metin,Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Selim Kalaycı)
SETLER: 27-29, 25-23, 27-25, 25-21
SÜRE: 131 dakika (36, 32, 34, 29)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10'uncu haftasında oynana derbi mücadelesinde maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde bugün oynanan diğer maçlarda alınan skorlar şöyle:
Spor Toto - Halkbank: 0-3
Altekma - İnegöl Bld.: 3-1
Sorgun Bld. - Afyon Bld. Yüntaş: 3-2
İstanbul BBSK - Arkas Spor: 1-3
Tokat Belediye Plevne - Haliliye Bld: 1-3
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