Voleybolda da Fenerbahçe galip!

21 Ekim 2020 Çarşamba, 22:55

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigras, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş,Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Metin,Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Selim Kalaycı)

SETLER: 27-29, 25-23, 27-25, 25-21

SÜRE: 131 dakika (36, 32, 34, 29)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10'uncu haftasında oynana derbi mücadelesinde maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde bugün oynanan diğer maçlarda alınan skorlar şöyle:

Spor Toto - Halkbank: 0-3

Altekma - İnegöl Bld.: 3-1

Sorgun Bld. - Afyon Bld. Yüntaş: 3-2

İstanbul BBSK - Arkas Spor: 1-3

Tokat Belediye Plevne - Haliliye Bld: 1-3