Wimbledon, oyuncu değişikliği için antrenör kullanacak

19 Ağustos 2021 Perşembe, 09:09

Daily Mail’de yer alan haberde, Wimbledon’ın oyuncu değişiklerinin analiz edilebilmesi ve bu değişikliklerden nasıl daha fazla verim alınabileceğinin tespit edilebilmesi için Sammy Lander ile anlaştığı ifade edildi.

Lander’ın İngiltere Lig Kupası’nda oynanan Charlton maçına ek olarak ligdeki Doncaster ve Bolton karşılaşmalarında yedek kulübesinde olduğu belirtildi.

İngiliz antrenörün İngiltere 2. Lig’deki maçlarda yapılan değişikliklerle ilgili rapor hazırladığı ve bunu Wimbledon’a sunduğu, sonrasında da Lander’ın teknik ekibe dahil edildiği kaydedildi.

“OLDUKÇA AÇIK FİKİRLİLER”

Sammy Lander, Training Grand Guru’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Weymouth’ta oynarken FA Trophy maçı için yedeklere seçildiğimde antrenörün bana, ‘Maça hazır mısın?’ diye bir soru sorduğunu hatırlıyorum ve bu soruya ‘Elbette hayır.’ diye yanıt vermiştim.

Oyuncu değişikliği antrenörü olmakla ilgili hep fikirlerim vardı. Wimbledon’a ulaştım ve düşüncelerimi anlattım, projeyi onlara sundum. Beğendiler ve işe başladım. Harikalar ve oldukça açık fikirliler.”