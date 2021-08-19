Wimbledon, oyuncu değişikliği için antrenör kullanacak
İngiltere 3. Lig takımlarından Wimbledon, oyuncu değişikliklerinden daha fazla verim alabilmek için antrenör kullanma kararı aldı.
Daily Mail’de yer alan haberde, Wimbledon’ın oyuncu değişiklerinin analiz edilebilmesi ve bu değişikliklerden nasıl daha fazla verim alınabileceğinin tespit edilebilmesi için Sammy Lander ile anlaştığı ifade edildi.
Lander’ın İngiltere Lig Kupası’nda oynanan Charlton maçına ek olarak ligdeki Doncaster ve Bolton karşılaşmalarında yedek kulübesinde olduğu belirtildi.
İngiliz antrenörün İngiltere 2. Lig’deki maçlarda yapılan değişikliklerle ilgili rapor hazırladığı ve bunu Wimbledon’a sunduğu, sonrasında da Lander’ın teknik ekibe dahil edildiği kaydedildi.
“OLDUKÇA AÇIK FİKİRLİLER”
Sammy Lander, Training Grand Guru’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Weymouth’ta oynarken FA Trophy maçı için yedeklere seçildiğimde antrenörün bana, ‘Maça hazır mısın?’ diye bir soru sorduğunu hatırlıyorum ve bu soruya ‘Elbette hayır.’ diye yanıt vermiştim.
Oyuncu değişikliği antrenörü olmakla ilgili hep fikirlerim vardı. Wimbledon’a ulaştım ve düşüncelerimi anlattım, projeyi onlara sundum. Beğendiler ve işe başladım. Harikalar ve oldukça açık fikirliler.”
Video Haberler
- Afrin’e füzeli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
- Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı
- Çay dağıtan Erdoğan'a gözyaşlarıyla isyan etti
- Canlı yayında anketleri hatırlattı: 'AKP gidiyor'
- İkinci el araç alacaklar dikkat!
- İETT otobüsünde ortalık karıştı!
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- İmamoğlu, iddialar üzerine harekete geçti
- Mahsun Kırmızıgül'den Afganistan yorumu
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- Saray'da 'Atatürk' sansürü!
- Kabil'den yürek burkan görüntüler
- 25 yaşında, yılda 515 bin dolar kazanıyor
- Uğur Dündar'dan Nagehan Alçı'ya gönderme