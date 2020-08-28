Yeni Malatyaspor, Arjantinli kaleci Herrera ile 1 yıllık imzaladı

Yeni Malatyaspor, Arjantinli kaleci Guido Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA
28 Ağustos 2020 Cuma, 22:19
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Yeni Malatyaspor, Arjantinli kaleci Guido Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Herrera, Arjantin Milli TAkımı'nada çağrılıyor.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kulübümüz, Arjantin Süper Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen başarılı kaleci Guido Herrera'yı renklerine bağlamıştır."



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