Yeni Malatyaspor, Arjantinli kaleci Herrera ile 1 yıllık imzaladı

28 Ağustos 2020 Cuma, 22:19

Yeni Malatyaspor, Arjantinli kaleci Guido Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Herrera, Arjantin Milli TAkımı'nada çağrılıyor.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Arjantin Süper Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen başarılı kaleci Guido Herrera'yı renklerine bağlamıştır."



