Yeni transferde koronavirüs
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, yeni transfer edilen bir ismin koronavirüs kaptığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, yeni transfer edilen bir ismin koronavirüs kaptığını açıkladı.
Sarı kırmızılıların resmi açıklamasında, “Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 OCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir” denildi.
Göztepe 21 Ağustos’ta Nijeryalı forvet Bronw Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, dün Senegalli forvet Cheriff Ndiaye’nin 1 yıllığına kiralandığını duyurmuştu.
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