Yılbaşı gecesi gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui taburcu oldu

19 Ocak 2021 Salı, 18:43

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki sağ bek, gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı. 19 gündür Bahçelievler'de özel bir hastanede tedavi gören futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığı ve 29 yaşındaki oyuncunun görme kaybı olabileceği belirtilmişti.



Galatasaray Spor Kulübü’den yapılan açıklamada Norveçli futbolcunun taburcu edildiği ve tedavisinin evde devam edeceği belirtildi.