Yılbaşı gecesi gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui taburcu oldu
31 Aralık gecesi Büyükçekmece’deki evinde havai fişek kazası yaşayan Galatasaraylı futbolcu Omar’ın taburcu edildiği açıklandı.
Galatasaray'ın
Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını
eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu
yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki sağ bek,
gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı. 19
gündür Bahçelievler'de özel bir hastanede tedavi gören
futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığı ve 29 yaşındaki
oyuncunun görme kaybı olabileceği belirtilmişti.
Galatasaray Spor Kulübü’den yapılan açıklamada Norveçli futbolcunun taburcu edildiği ve tedavisinin evde devam edeceği belirtildi.
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