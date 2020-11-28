Yoğun bakımdaki Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama

28 Kasım 2020 Cumartesi, 16:18

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama geldi.



Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değeri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, dün Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamasında, "19 Kasım'da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.