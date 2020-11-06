Yusuf Yazıcı hattrick yaptı, Hakan'lı Milan'ı üzdü

06 Kasım 2020 Cuma, 00:56

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 3'üncü haftasında Lille, deplasmanda Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın 3 golle yıldızlaştığı maçta 3-0 mağlup etti.

San Siro'da İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Fransa Ligue 1 takımı LOSC Lille'i konuk etti. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını terlettiği Fransız ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın 3 golüyle 3-0 mağlup etti. 22'nci dakikada kendi kazandığı penaltıyı gole çeviren Yusuf Yazıcı, ilk yarının skorunu tayin etti: 0-1.

3 MAÇTA 2'NCİ KEZ HATTRICK

55'inci dakikada Yusuf Yazıcı, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla kaleci Donnarumma'yı avladı ve takımını 2-0 öne geçti. Bu golden hemen 3 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan yıldız futbolcu, attığı golle hem kendisinin hem de takımının 3'üncü golünü kaydetti. Yusuf Yazıcı bu hattrick ile birlikte gruptaki 3'üncü maçında 2'nci kez hattrick yapma başarısı gösterdi.

Lille'de müsabakaya ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 80'inci dakikada yerini bir diğer milli oyuncu Burak Yılmaz'a bıraktı. Milan'da ise maça yedek kulübesinde başlayan Hakan Çalhanoğlu, 46'ncı dakikada Krunic'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Lille, Milan'ın yenilmezlik serisini sonlandırırken, puanını da 7'ye yükseltti ve 3'üncü haftayı lider olarak tamamladı. Milan ise 6 puanda kaldı.

Öte yandan Cengiz Ünder'in formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ise G Grubu 3'üncü maçında Portekiz'in Braga takımını 4-0 mağlup ederek 9 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü. Milli futbolcu Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 62'nci dakikada yerini Praet'e bıraktı. Bu arada Cengiz Ünder, 48'inci dakikada Iheanacho'nun attığı golün asistini yapan isim oldu.