Zafer kimin olacak

25 Ağustos 2020 Salı, 10:50

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adına ilk defa 1927 yılında koşulan ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen 94. Gazi Koşusu’na sayılı günler kaldı. Gazi Koşusu, tüm koşular arasında çok özel bir anlam ve önem taşımaktadır. Bu koşuya katılabilmek dahi büyük şereftir.

Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu’nu kazanan safkan, yılın en başarılı atı unvanına da sahip olmakta ve yarışçılık tarihinde farklı bir yer kazanmaktadır. Bu nedenle her at sahibinin ve jokeyin gönlünde Gazi Koşusu'na katılabilmek ve kazanabilmek yatmaktadır. Heyecan dorukta, koşunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak olmak harika.

Ama üzücü yanı Covid-19 nedeniyle tribünlere seyirci alınmayacak olması. Gazi Koşusu için hazırlıklar olağanca hızıyla devam etmekte. Veliefendi Hipodromu'ndaki koşunun başlama saati 17.15. Ne güzeldi bundan önceki Gazi Koşuları... Sabahın erken saatlerinde koşuşturma başlardı. Çevrede piknik yapanlar, kupon dolduranlar, TJK'nın keyifli organizasyonları. Neler neler...

Çoluk çocuk 7'den 70'e herkes güzel bir gün geçirirdi. Şimdi maalesef salgın yüzünden tüm bunları yaşamayacağız. Sınırlı sayıda kişi içeri alınacak. Koşuya katılacak atlar belli oldu. 2 bin 400 metre mesafeli yarışta 15 at start alacak. Geçen yıl bu sayı 21'di.

Ahmet Çelik yine kazanır mı?

Peş peşe 5 kez Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik (Renk 2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018) ve The Last Romance (2019) kırılması zor gibi görünen bir rekorun altına imzasını atmış durumda. Ahmet bu yıl da 6'da 6 yaparsa kimse şaşırmasın. Ben yine kendisinden umutluyum. Başarılı jokey Gazi'de Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu Call To Victory isimli ata binecek. Call To Victory son 10 yarışını birinci bitirerek sahibine 3.9 milyon TL kazandırdı.