Ayvalık'ta Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı

Ayvalık'ta Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı
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Ayvalık'ta kimliği belirsiz bir şahıs balyozla Atatürk Anıtı'na saldırdı. Çevredeki yurttaşların engellediği şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2024 Salı, 13:26


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