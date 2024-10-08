Ayvalık'ta Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı
Ayvalık'ta kimliği belirsiz bir şahıs balyozla Atatürk Anıtı'na saldırdı. Çevredeki yurttaşların engellediği şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
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