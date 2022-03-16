18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin Beşiktaş'ın kalesini koruyacak
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Ersin Destanoğlu'nun cezalı, Mert Günok'un da sakat olması sebebiyle Beşiktaş'ın kalesini 18 yaşındaki Emre Bilgin koruyacak.
Beşiktaş’ın Galatasaray ile oynadığı derbide sarı kart gören Ersin Destanoğlu, cezalı duruma düştü. Siyah Beyazlılar'ın 2. kalecisi Mert Günok da sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.
Ntvspor'un haberine göre, Beşiktaş’ın Süper Lig’in 30. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında Emre Bilgin görev yapacak. Siyah Beyazlılar'ın altyapısında yetişen 18 yaşındaki file bekçisi, son 2 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor.
Siyah-Beyazlılar'da yedek kaleci ise yine altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin olacak.
İLK KEZ A TAKIM FORMASI GİYECEK
U-19 takımının kalecisi olan 1.88 boyundaki Emre Bilgin kariyerinde ilk kez A takım forması giyecek.
Teknik Direktör Önder Karaveli ve kaleci antrenörlerinin maça kadar Emre ile özel olarak ilgilenecekleri ifade edildi.
Mert Günok'un sezonu kapatması üzerine maç kadrolarına girmeye başlayan genç eldiven son 15 karşılaşmada yedek soyunmuştu.
İlgili Haberler
- Beşiktaş'a milyon Euro'luk sponsorluk
- Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli: Suçlu sizler değilsiniz
- Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, yeni dönemde yönetimde olmayacağını açıkladı
Video Haberler
- Gökyüzündeki kızıllığın sebebini Prof. Dr. Yaşar açıklad
- '30 TL'yi geçebilir' tahmini
- 3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı
- ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı
- Üniversite yemekhanesinde duygulandıran anlar
- Benzin ve motorinde indirim kapıda
- Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması geldi
- Batılı ülke liderlerini Ukrayna’ya davet etti
- Meteoroloji'den İstanbullulara kar yağışı uyarısı
- Direkten kopan kablo patlamalara neden oldu
En Çok Okunan Haberler
- 'Altın alanlara geçmiş olsun'
- Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
- Kanserle savaşıyordu: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
- Gökyüzündeki kızıllığın sebebini Prof. Dr. Yaşar açıklad
- CHP'li Başarır sordu: 'Böyle bir tesadüf olabilir mi?'
- Sağlık çalışanlarından Bakan Koca'ya istifa çağrısı
- Fenerbahçe'den 6 imza!
- İtalya'dan Rus gazı açıklaması
- Yumruk atıp bıçak çektiği doktordan şikayetçi olmuş
- Seren Serengil'e para cezası