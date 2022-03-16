18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin Beşiktaş'ın kalesini koruyacak

16 Mart 2022 Çarşamba, 15:55

Beşiktaş’ın Galatasaray ile oynadığı derbide sarı kart gören Ersin Destanoğlu, cezalı duruma düştü. Siyah Beyazlılar'ın 2. kalecisi Mert Günok da sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Ntvspor'un haberine göre, Beşiktaş’ın Süper Lig’in 30. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında Emre Bilgin görev yapacak. Siyah Beyazlılar'ın altyapısında yetişen 18 yaşındaki file bekçisi, son 2 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor.

Siyah-Beyazlılar'da yedek kaleci ise yine altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin olacak.

İLK KEZ A TAKIM FORMASI GİYECEK

U-19 takımının kalecisi olan 1.88 boyundaki Emre Bilgin kariyerinde ilk kez A takım forması giyecek.

Teknik Direktör Önder Karaveli ve kaleci antrenörlerinin maça kadar Emre ile özel olarak ilgilenecekleri ifade edildi.

Mert Günok'un sezonu kapatması üzerine maç kadrolarına girmeye başlayan genç eldiven son 15 karşılaşmada yedek soyunmuştu.