18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin Beşiktaş'ın kalesini koruyacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Ersin Destanoğlu'nun cezalı, Mert Günok'un da sakat olması sebebiyle Beşiktaş'ın kalesini 18 yaşındaki Emre Bilgin koruyacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 15:55
18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin Beşiktaş'ın kalesini koruyacak
Abone Ol google-news

Beşiktaş’ın Galatasaray ile oynadığı derbide sarı kart gören Ersin Destanoğlu, cezalı duruma düştü. Siyah Beyazlılar'ın 2. kalecisi Mert Günok da sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Ntvspor'un haberine göre, Beşiktaş’ın Süper Lig’in 30. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında Emre Bilgin görev yapacak. Siyah Beyazlılar'ın altyapısında yetişen 18 yaşındaki file bekçisi, son 2 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor.

Siyah-Beyazlılar'da yedek kaleci ise yine altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin olacak.

İLK KEZ A TAKIM FORMASI GİYECEK

U-19 takımının kalecisi olan 1.88 boyundaki Emre Bilgin kariyerinde ilk kez A takım forması giyecek.

Teknik Direktör Önder Karaveli ve kaleci antrenörlerinin maça kadar Emre ile özel olarak ilgilenecekleri ifade edildi.

Mert Günok'un sezonu kapatması üzerine maç kadrolarına girmeye başlayan genç eldiven son 15 karşılaşmada yedek soyunmuştu.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler