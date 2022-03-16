Beşiktaş'a milyon Euro'luk sponsorluk

16 Mart 2022 Çarşamba, 11:06

Beşiktaş Kulübü, kripto para borsası Rain ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde; 16 Mart 2022 tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu ve 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Forma Göğüs Sponsorluğu kapsamında Şirketimize toplam 12.250.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Basın toplantısında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Gelir ve giderini eşitlediğim bir kulüp hayal ediyorum. Giderleri, kaliteyi düşürmeden aşağı çekmek istiyorum. Altyapı ile bunu desteklemek istiyorum. Rain, iki yıl boyunca forma göğüs sponsorumuz olacak. Tribünlerimizden birinin isim hakkını da onlara verdik. Taraftarlarımız ile bütünleşmelerini istedik. Bize verdikleri sponsorluk desteğinin, göğüs reklamında en önde olduğunu düşünüyorum. İki yıl sonra neden uzun yıllar devam etmeyelim? Beşiktaş'ta vefa vardır. Beşiktaş biriyle yola çıktığında, onunla uzun yıllar devam etmeyi sever. İki yıl sonra, iki katını almayı hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklı olun. İnşallah kalp krizi geçirmeden, ödemeleri tamamlarsınız. Beşiktaş'ı çok sevdiniz ama az para verdiniz. İki sene sonra daha fazlasını alacağız. Bu bir şakaydı, bize büyük destek oldunuz" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

"Sponsor transfer yapacak mı?" sorusuna da yanıt veren Ahmet Nur Çebi "Getirene getirme denmez. Taraftar birini istiyorsa, siz de onu getirirseniz, ben yapınca beni göklere çıkarıyorlar, benim yerime siz göklere çıkarsınız" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TAN İYİSİNİ BULAMAZDIK"

Rain CEO ve Kurucu Ortağı Joseph Dallago "Türkiye kripto kullanımının kişi başı en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Beşiktaş'tan daha iyi bir ortak Türkiye'de bulamazdık. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yaparken Türkçe olarak "Siyah, beyaz, en büyük Beşiktaş" dedi.

