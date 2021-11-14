2021 Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda final heyecanı yaşandı
Tek kadınlar finalinde Başak Eraydın'ı yenen Ayla Aksu, şampiyonluğa ulaştı.
Antalya'da düzenlenen 2021 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda tek kadınlarda Ayla Aksu şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek kadınlar finalinde Ayla Aksu, Başak Eraydın'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi.
Çift kadınlarda ise şampiyonluğa Melis Ayda Uyar-Başak Eraydın çiftini 5-7, 7-5 ve 10-7 yenen Ayla Aksu-Melis Sezer ikilisi ulaştı.
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