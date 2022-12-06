2022 FIFA Dünya Kupası Fas - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

06 Aralık 2022 Salı, 09:00

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya, son 16 turu maçında karşı karşıya gelecek.

FAS - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Aralık Salı günü Education City Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek.

FAS - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?



Karşılaşma TRT 1, TRT 4K ve TRT İZLE'den canlı yayımlanacak.



Katar'da düzenlenen turnuvada sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı.

İlk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Afrika temsilcisi, Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçı 2-2 berabere sonuçlanmıştı.