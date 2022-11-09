2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu: ABD

09 Kasım 2022 Çarşamba, 12:10

İngiltere, İran ve Galler ile B Grubu'nda yer alan ABD Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Teknik direktörlüğünü 2018 yılından bu yana Gregg Berhalter'ın yaptığı ABD, iki yıl önce formatı yenilenen Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerinde kılpayı Katar vizesi aldı.

Kanada, Meksika, Kosta Rika, Panama, Jamaika, El Salvador ve Honduras'ın mücadele ettiği 3. turda aynı puana (25) sahip olduğu Kosta Rika'yı averajla geride bırakan ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından turnuvaya doğrudan giden üçüncü ülke oldu.

ABD, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

3. tur

El Salvador-ABD: 0-0

ABD-Kanada: 1-1

Honduras-ABD: 1-4

ABD-Jamaika: 2-0

Panama-ABD: 1-0

ABD-Kosta Rika: 2-1

ABD-Meksika: 2-0

Jamaika-ABD: 1-1

ABD-El Salvador: 1-0

Kanada-ABD: 2-0

ABD-Honduras: 3-0

Meksika-ABD: 0-0

ABD-Panama: 5-1

Kosta Rika-ABD: 2-0

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

ABD'nin eylül ayında Japonya'ya 2-0 yenilmesi ve Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalmasının ardından savunmanın merkezi ve forvet hattı üzerindeki tartışmalar bir kez daha gündeme geldi.

Valencia'da forma giyen 19 yaşındaki yıldızı Yunus Musah'ın yokluğunu fazlasıyla hisseden ABD, bu futbolcunun Dünya Kupası'na yetişecek olmasıyla teselli buluyor.

Orta saha oyuncuları Brenden Aaronson ve Tyler Adams'ın Leeds United'da düzenli forma giymesi, Weston McKennie'nin Juventus'ta şans bulması teknik direktör Berhalter'ı kadrosunu şekillendirmekte rahatlatacak.

Chelsea'de forma giyen Christian Pulisic'in sezona iyi başlamaması, Giovanni Reyna'nın Borussia Dortmund'da çok az süre alması, Barcelona'dan Milan'a kiralanan savunma oyuncusu Sergino Dest ile Lille'deki Timothy Weah'ın istenilen seviyede olmaması milli takımdaki önemli eksikler olarak göze çarpıyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

ABD Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 10 kez katıldı. ABD, turnuvadaki en iyi derecesine, ilk Dünya Kupası organizasyonu olan Uruguay'ın ev sahipliği yaptığı 1930 yılında yarı finale çıkarak ulaştı. 1994'te evinde düzenlediği kupada 2. tura yükselen ABD, Güney Kore-Japonya 2002'de ise çeyrek final gördü.

Dünya kupalarında 33 maç oynayan ABD, bu maçlardan 8'ini kazandı, 19'undan ise mağlubiyetle ayrıldı. ABD, bu maçlarda 37 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.

ABD'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:

1930 - Yarı final

1934 - İlk tur

1950 - İlk tur

1990 - İlk tur

1994 - 2. tur

1998 - İlk tur

2002 - Çeyrek final

2006 - İlk tur

2010 - 2. tur

2014 - 2. tur

MAÇ TAKVİMİ

21 Kasım (TSİ 22.00): ABD-Galler (Ahmed bin Ali Stadı)

25 Kasım (TSİ 22.00): İngiltere-ABD (Al Bayt Stadı)

29 Kasım (TSİ 22.00): İran-ABD (Al Thumama Stadı)