2022 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu: Almanya
Almanya, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Kosta Rika ve Japonya ile E Grubu'nda mücadele edecek. Tarihinde 20. kez bu turnuvaya katılacak Almanya, beşinci şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya Milli Futbol Takımı, 5. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.
İspanya, Japonya ve Kosta Rika ile E Grubu'nda yer alan Almanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Hansi Flick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya, Avrupa elemelerinde Kuzey Makedonya, Romanya, Ermenistan, İzlanda ve Lihtenştayn ile J Grubu'nda mücadele etti.
Çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan "Panzerler", hanesine yazdırdığı 27 puanla lider olarak 2022 Katar biletini aldı. Fileleri 36 kez havalandıran Almanya, kalesinde ise 4 gol gördü.
Almanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Almanya-İzlanda: 3-0
Romanya-Almanya: 0-1
Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2
Liechenstein-Almanya: 0-2
Almanya-Ermenistan: 6-0
İzlanda-Almanya: 0-4
Almanya-Romanya: 2-1
Kuzey Makedonya-Almanya: 0-4
Almanya-Liechenstein: 9-0
Ermenistan-Almanya: 1-4
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|Almanya
|10
|9
|-
|1
|36
|4
|32
|27
|Kuzey Makedonya
|10
|5
|3
|2
|23
|11
|12
|18
|Romanya
|10
|5
|2
|3
|13
|8
|5
|17
|Ermenistan
|10
|3
|3
|4
|9
|20
|-11
|12
|İzlanda
|10
|2
|3
|5
|12
|18
|-6
|9
|
|10
|-
|1
|9
|2
|34
|-32
|1
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann ve Lothar Matthaus gibi isimlerin forma giydiği Almanya, son 2 büyük turnuvada (2018, 2020) yaşadığı başarısızlığı unutturmaya çalışacak.
Panzerler, Antonio Rudiger, Kai Havertz, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry ve İlkay Gündoğan gibi isimlerin sergileyeceği performansla "Turnuva takımı" imajını Katar'da tekrar futbolseverlere göstermek için mücadele edecek.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 19 kez katıldı.
Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Almanya, 4'er kez ise ikinci ve üçüncü oldu.
Dünya kupalarında 109 maç yapan Almanya, bu maçlardan 67'sini kazandı, 20'sinden beraberlikle, 22'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Panzerler, turnuvada 226 gol attı, kalesinde 125 gol gördü.
Almanya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:
1934 - Üçüncü
1938 - İlk tur
1954 - Şampiyon
1958 - Dördüncü
1962 - Çeyrek final
1966 - İkinci
1970 - Üçüncü
1974 - Şampiyon
1978 - İkinci grup aşaması
1982 - İkinci
1986 - İkinci
1990 - Şampiyon
1994 - Çeyrek final
1998 - Çeyrek final
2002 - İkinci
2006 - Üçüncü
2010 - Üçüncü
2014 - Şampiyon
2018 - Grup aşaması
MAÇ TAKVİMİ
Almanya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
23 Kasım Çarşamba:
16.00 Almanya-Japonya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)
27 Kasım Pazar:
22.00 İspanya-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)
1 Aralık Perşembe:
22.00 Kosta Rika-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)
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