2022 FIFA Hakemleri listesi belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2022 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2021'de FIFA kokartı taşıyan Halis Özkahya listeden çıkarıldı. Özkahya'nın yerine Zorbay Küçük listeye dahil edildi. 2021'de ilk kez açılan FIFA Video Yardımcı Hakem (VAR) listesinde ise Bahattin Şimşek çıkarılırken Arda Kardeşler ile Yaşar Kemal Uğurlu'ya yer verildi.
1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede yer alan hakemler şöyle:
FIFA hakemi: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Aldulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Zorbay Küçük
FIFA yardımcı hakemi: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel
FIFA Video Yardımcı Hakemi (VAR): Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu
FIFA kadın hakemi: Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş Pakkan
FIFA kadın yardımcı hakemi: Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök
FIFA plaj futbolu hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın
FIFA futsal hakemi: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak.
Video Haberler
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretle ilgili son rakam açıklandı
- Dolar adım adım 15 liraya yürüyor
- Reuters duyurdu: Ankara harekete geçti
- Kritik karar öncesi 'Erdoğan' yorumu
- Uzman isim 'son çare'yi açıkladı
- Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi için harekete geçildi
- Fed faiz kararını açıkladı
- RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı
- Erdoğan, Babacan'a kaptırmadı!
- Türkiye'yi yarın ne bekliyor?