2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak
UEFA, 2023 yılında düzenlenecek olan Avrupa Konferans Ligi finalinin oynanacağı şehri açıkladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gelecek sezonun final maçı, Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında 2022-2023 sezonu Avrupa Konferans Ligi finali ev sahibinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı kupasında gelecek sezonki final karşılaşmasının, 7 Haziran 2023'te Prag'daki Eden Arena'da oynanacağı kaydedildi.
Slavia Prag takımının maçlarını oynadığı stadyumun 20 bin 800 kişilik kapasitesi bulunuyor.
Eden Arena, Bayern Münih'in penaltılar soncunda Chelsea'yi 5-4 mağlup ettiği 2013 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapmıştı.
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