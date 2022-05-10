2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak

UEFA, 2023 yılında düzenlenecek olan Avrupa Konferans Ligi finalinin oynanacağı şehri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 21:26
2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gelecek sezonun final maçı, Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında 2022-2023 sezonu Avrupa Konferans Ligi finali ev sahibinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı kupasında gelecek sezonki final karşılaşmasının, 7 Haziran 2023'te Prag'daki Eden Arena'da oynanacağı kaydedildi.

Slavia Prag takımının maçlarını oynadığı stadyumun 20 bin 800 kişilik kapasitesi bulunuyor.

Eden Arena, Bayern Münih'in penaltılar soncunda Chelsea'yi 5-4 mağlup ettiği 2013 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapmıştı.


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