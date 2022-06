96.’sı koşulan tarihi yarışta Özcan Yıldırım, Secret Power isimli safkanla şampiyon oldu

27 Haziran 2022 Pazartesi, 07:00

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927’den bu yana aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu için yapılan hazırlıkları yerinde izledim. At sahipleriyle, jokeylerle konuştum. Hepsinin heyecanına ortak oldum. Büyük derbiden önce efsane jokeylerin katıldığı geleneksel birlikteliğe iştirak ettim. İçlerinden bazılarıyla kısa süreli söyleşiler yaptım. İlerleyen saatlerde başarılı jokeylerden Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Sadettin Boyraz, Hişman Çizik geldi. Bu isimlere genç jenerasyondan Vedat Abiş ile Görkem Özçelik’i ekleyebilirim. Hem Abiş hem Görkem dün ilk kez Gazi’yle tanıştılar. Yolları açık olsun.



YARIŞSEVERLER AKIN ETTİ



Gelelim en önemli güne. Biliyorsunuz koronavirüs salgını nedeniyle Gazi Koşusu iki yıldır seyircisiz yapılıyordu. Bu yüzden herkesin koşuya dair büyük bir özlemi vardı. Yarışseverler erken saatlerde hipodroma koştu. Çok kısa süre içinde her yer doldu taştı. İnsan seli yaşandı. Şeref tribününde yine birbirinden güzel görüntülere tanıklık ettim. Özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın, Atamızın büyük emanetine sahip çıktığını görüp çok mutlu oldum. Hipodromda ilk start kadın binicilerin Dostluk Kupası yarışı için verildi. Daha sonra sırasıyla birbirinden güzel Neriman, Küheylan, Zübeyde Hanım ve Anafartalar koşuları gerçekleşti.

HEYECAN DORUKTA

Saatler 17.15’e geldiğinde 22 safkan padokta son turlarını atıyordu. Bir iki dakikalık turlamanın ardından çalan gong sesiyle jokeyler atlarına bindi. Piste çıkan safkanlar tanıtıldıktan sonra start mahaline yöneldi. Atlar bir bir “starting box”a çağrılmaya başladı. Nefesler tutuldu, Veliefendi’de herkes ayaktaydı. Alkışlar eşliğinde 96. Gazi Koşusu başladı. Mucize Kız, iyi çıkış yapamadı. Dollar Man, yarışı bıraktı. Koşunun büyük bölümü Captain Fantastic ve Maximus Boy arasında geçti. Halis Karataş’ın bindiği Final Dance bu iki safkanı sıkıştırır gibi oldu. Son 600 ve 400 metrede işler karıştı. Ahmet Çelik’le favori safkan konumundaki Zala Bey’in ismi hiç duyulmadı.

SON 200’DE GELEN ZAFER

Dişi safkan Secret Power, son 200’de etkili geldi. Startta kalmasına karşın Mucize Kız, onu zorladı. Liderliği alan Secret Power, jokeyi Özcan Yıldırım ile 2.31.04’lük derecesiyle zafere uzandı. İkinci Mucize Kız, üçüncü Sigoş, dördüncü Final Dance, beşinci Royal Baby oldu. Özcan Yıldırım’ın ilk Gazi şampiyonluğuydu. Keyifli bir yarıştı, kora kor bir mücadelenin olacağı belliydi. Secret Power’ın sahibi Emrah Karamazı’yı ve ilgilileri kutluyorum.



‘20 YILLIK HAYALİMİZ’



Secret Power’ın sahibi olan Emrah Karamazı, kendisini rüya içinde hissettiğini belirtip, “20 yıldır bunun hayalini kuruyoruz. 20 yıldır bugün için koşuyoruz. Bugüne nasip, kısmet oldu. Apayrı bir sevinç ve mutluluk. 2 aydır bunun stresindeyiz artık doya doya keyfini süreceğim” dedi.



AHMET ÇELİK’İN SERİSİ BİTTİ



Özcan Yıldırım Gazi’yi kazanarak, son 7 yılın şampiyon jokeyi Ahmet Çelik’in serisini bitirdi. Çelik, 2015-2021 arasında bindiği safkanlar; Renk, Graystorm, Piano Sonata, Hep Beraber, The Last Romance, Call To Victory ve Burgas ile derbide birincilik elde etmişti. Üst üste en fazla Gazi Koşusu kazanma rekorunun sahibi olan Ahmet Çelik, dün bindiği Zala Bey’le 13. sırada kaldı.



SERVET KAZANDIRDI

Gazi Koşusu şampiyonu Secret Power’ın sahibi Emrah Karamazı, 2 milyon 500 bin liralık birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri, primler ve yetiştiricilik bedeliyle birlikte 3 milyon 859 bin 700 lira kazandı.



İMAMOĞLU KUTLADI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, jokey Özcan Yıldırım’ı kutladı. Derbiyi CHP Milletvekili Gökan Zeybek, Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut da izledi.

‘MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ’

Veliefendi Hipodromu’nu dolduran binlerce seyirci, uzun süre “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde tempo tuttu. Seyirciler, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” diye bağırdı.

‘ANNELERE ARMAĞAN OLSUN’



Jokeylik kariyerindeki ilk Gazi şampiyonluğunu kazanan Özcan Yıldırım, “Duygularım tarif edilemez. Çok istediğim bir yarıştı. İnanılmaz atmosfer çok güzeldi. Kısrağım iyi start aldı. İyi bir atın arkasına girip geriden gitmem gerekiyor diye düşündüm. Sigoş benim önümü açacak diye bekledim, atıma çok güveniyordum. Bu büyük zaferimi anneme, kızım Ela’ya ve tüm genç annelere armağan ediyorum. Konuşacağım çok şey var ama böyle bir seyircinin önünde insanın dilinin tutulmaması mümkün değil. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu koşuda, herkes birlikte coşkuyla nice senelere diyorum” dedi.



1999’dan sonra bir ilk - 19’u erkek, 3’ü dişi toplam 22 üç yaşlı safkan İngiliz tayının 2400 metre çim pistte boy gösterdiği derbide bir ilk yaşandı. Secret Power birinci, Mucize Kız ikinci olurken, 1999’dan sonra iki dişi tay Gazi Koşusu’nda ilk ikiye girmeyi başardı. 1999’da Bartrobel ve Talaria isimli safkanlar bunu gerçekleştirmişti.