A Milli Takım, gol için çalışıyor!
Letonya galibiyeti ile Katar 2022 umudunu sürdüren milli takımda hedef averaj yapmak.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 13 Kasım’da İstanbul’da Cebelitarık ve 16 Kasım’da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başlarken teknik direktör Stefan Kuntz, averaj hesapları yapıyor. Futbolcularına galibiyetin yetmeyeceğini, farklı skorlar almaları gerektiğini anlatan Kunt, golcülerle de özel ilgilendi.
Fiziksel Performans Antrenörü Axel Busenkell gözetiminde saat 17.00’de fitness salonunda iki grup halinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldı.
A Milli Takım, bugün saat 11.00’de ve 17.00’de yapacağı çift antrenmanla Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarına devam edecek.
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