A Millî Takımın Norveç ile oynayacağı maçın biletleri tükendi

04 Ekim 2021 Pazartesi, 21:03

A Millî Takımın Norveç ile 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının biletleri büyük ilgi gördü ve %50 kapasi ile satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:



A Millî Takımımızın Norveç ile 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının bilet satışı sona erdi.

Ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Millî Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz.