A Millî Takımın Norveç ile oynayacağı maçın biletleri tükendi
A Millî Takımın Norveç ile 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı maçın biletleri tükendi.
A Millî Takımın Norveç ile 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının biletleri büyük ilgi gördü ve %50 kapasi ile satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.
TFF'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
A Millî Takımımızın Norveç ile 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının bilet satışı sona erdi.
Ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Millî Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz.
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