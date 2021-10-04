A Millî Takımın Norveç ile oynayacağı maçın biletleri tükendi

A Millî Takımın Norveç ile 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı maçın biletleri tükendi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi, 21:03
A Millî Takımın Norveç ile oynayacağı maçın biletleri tükendi
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A Millî Takımın Norveç ile 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının biletleri büyük ilgi gördü ve %50 kapasi ile satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

A Millî Takımımızın Norveç ile 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının bilet satışı sona erdi. 

Ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. 

Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Millî Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz.


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