Abdullah Avcı'dan flaş açıklama: 'Bugün varım, yarın yokum'
UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yla karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak eleştirilere yanıt verdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı paylaştığı yazılı açıklama ile destek istedi.
Tecrübeli teknik direktör açıklamasında, "Ben bir profesyonelim. Bugün varım, yarın yokum. Her zaman her şeyi bildiğimi de iddia etmiyorum. Ama şunu biliyorum; Geleceğin Trabzonspor'u inşa ediliyor. Unutmayın. Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik. Bu takıma, bu toprağın çocuklarına, ailemizin her yeni evladına, anlık sonuçlara yenilmeden, bir bütün olarak güvenin, eskiden daha çok inanın ve bunu onlara hissettirin." ifadelerini kullandı.
İşte Abdullah Avcı'nın paylaşımı...
October 13, 2022
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