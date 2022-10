Abdullah Avcı'dan flaş açıklama: 'Bugün varım, yarın yokum'

13 Ekim 2022 Perşembe, 19:59

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı paylaştığı yazılı açıklama ile destek istedi.

Tecrübeli teknik direktör açıklamasında, "Ben bir profesyonelim. Bugün varım, yarın yokum. Her zaman her şeyi bildiğimi de iddia etmiyorum. Ama şunu biliyorum; Geleceğin Trabzonspor'u inşa ediliyor. Unutmayın. Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik. Bu takıma, bu toprağın çocuklarına, ailemizin her yeni evladına, anlık sonuçlara yenilmeden, bir bütün olarak güvenin, eskiden daha çok inanın ve bunu onlara hissettirin." ifadelerini kullandı.

