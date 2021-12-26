Acı haber geldi, Beşiktaş maçının hakemi değişti
Son dakika gelişmesi... İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak maçın yardımcı hakeminin değiştiği bildirildi.
Süper Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak maçın yardımcı hakemi değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekrem Kan'ın kayınpederinin vefatı sebebiyle müsabakada Samet Çiçek yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
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